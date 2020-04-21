В разгар карантина в Приморье заработало официальное казино

Пока многие приморцы сидят дома в вынужденных отпусках или из-за потери работы после введенного режима полной самоизоляции, беспокоятся о том, как спасти бизнес, где взять денег, чтобы прокормить семью, и хватит ли сбережений до конца карантина, некоторые находят время и возможность эти самые деньги просаживать в игровые автоматы. Причем, не где-нибудь в подпольных заведениях, а в самых что ни на есть легальных. Казино Tigre de Cristal под Владивостоком в разгар эпидемии коронавруса открыло свои двери для посетителей.

Уже неделю казино работает в том же режиме, что и прежде – каждый день с 12 часов дня и до поздней ночи. Пускают только тех, у кого есть карты участников.

«Мы ведем деятельность согласно постановлению правительства от 3 апреля, то есть, мы включены в перечень системообразующих организаций. Поэтому и работаем, - пояснил оператор колл-центра Tigre de Cristal. - А насчет клиентов… Смотрите, вы если к нам едете, то вы едете, получается, и сами нарушаете режим самоизоляции на свой страх и риск».

Один из завсегдатаев Tigre de Cristal рассказал редакции «Комсомолки», о том, что изменилось в казино за последнее время.

- Я был там на прошлой неделе. На входе сейчас проверяют температуру и маски выдают. Еще могу сказать, что раньше внутри наливали бесплатно кофе, но сейчас этого не делают.

Стоит отметить, что в комплексе Tigre de Cristal сейчас работает только казино. Гостиница и ресторан для клиентов закрыты.

Работают только игровые автоматы, ресторан и гостиница закрыты. Фото: предоставлено очевидцем

Напомним, в Приморье действует режим полной самоизоляции. С 28 марта закрыты все точки общественного питания, кинотеатры, фитнес-центры, детские игровые комнаты, ночные клубы и другие объекты массового посещения людей. Выходить из дома разрешено только в особых случаях - в магазин или аптеку, погулять с собакой, навестить нуждающихся в помощи родственников, ну и на работу, если ваш работодатель попал в список предприятий, кому можно работать.

Первоначально список состоял из 22 пунктов, но потом его расширили до 49, включив, например, парикмахерские. А потом и до 55, добавив, фотосалоны, химчистки, автосалоны и так далее.

Попало ли казино в этот список? Вы удивитесь, но да. Уже в самом первом перечне содержался такой пункт: «Организации, включенные в перечень системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для Приморского края, по состоянию на 2020 год». Перечень таких организаций опубликовали отдельным постановлением правительства, и там действительно оказалась компания «Джи 1 Интертейнмент», то самое казино. «Комсомолка» писала об этом, но на тот момент, игорная зона не работала - добросовестно закрылась на карантин, как и все развлекательные заведения региона. О чем представители компании сообщили в соцсетях:

- Следуя рекомендациям правительства Российской Федерации, мы временно приостановили свою деятельность с 28 марта 2020 г. Дата открытия будет известна, как только общая эпидемиологическая ситуация в России улучшится. Мы надеемся, что меры, принимаемые местными и федеральными властями, помогут справиться с COVID-19. Берегите себя и близких, - говорилось на странице комплекса от имени команды Tigre de Cristal. Но на данный момент то самое объявление удалено.

В принципе, включение компании в список системообразующих логично. Там трудится более 1000 человек, это крупный налогоплательщик, и властям региона выгодно, чтобы организация пережила нынешний кризис. Ведь рано или поздно, эпидемия отступит, границы откроют, в регион снова поедут иностранные туристы. Чтобы многолетние усилия не пошли прахом, нужно сохранить инфраструктуру.

Грозит ли штраф посетителям казино за нарушение режима самоизоляции? Напомним, в Приморье за выход из дома по неуважительной причине можно заплатить от 3 до 5 тысяч рублей. Но и на это есть ответ: на прошлой неделе власти региона смягчили режим, расширив перечень мест, куда жители края могут ходить без страха быть оштрафованными. Документ разрешает покидать место проживания в случае «следования к месту приобретения товаров, к ближайшему месту оказания услуг, выполнения работ, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством».

Кстати, недавно Tigre de Cristal Hotel & Resort показали себя социально ответственным бизнесом. Ее сотрудники приобрели и безвозмездно передали врачам Приморья 200 комбинезонов защиты и партию защитных очков. Комбинезоны химической защиты Dupont Tyvek широко применяются на предприятиях фармацевтической, нефтегазовой, химической промышленностей. Главное достоинство этих костюмов – это эффективная барьерная защита от радиационного загрязнения, неорганических химикатов, биологически опасных веществ и инфекционных агентов, в число которых входит и коронавирус.

Представители игорного бизнеса обещают в ближайшее время поставить врачам Приморья еще 300 комплектов.

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