Депутат попросила у прокурора Приморья справедливого наказания для догхантера Кислицина

8 марта по вине живодера загорелся частный приют для собак. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Злодеяния знаменитого на весь Владивосток догхантера Данила Кислицина вызвали огромное негодование у общественности. Справедливого наказания за убийства беззащитных животных просят не только зоозащитники, но и должностные лица. Депутат приморского Заксобрания Анна Алеко обратилась к прокурору Сергею Столярову с просьбой взять под личный контроль ход разбирательства по делу этого живодера и по факту поджога приюта для собак, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Анна Николаевна объяснила корреспонденту, что пока ответа на ее запрос не последовало, так как его отправили только 13 марта. Депутат просит отправить ненавистника животных за решетку, ведь он становится опасным не только для бродячих псов, но и для людей, совершая поджоги.

8 марта по вине живодера загорелся частный приют для собак. По словам владелицы, волонтеры застали Кислицына на месте преступления, но задержать его не удалось. У него всегда при себе перцовые баллончики, ножи и отвертки. По чистой случайности никто не пострадал.

– Шесть лет назад он узнал про мой приют, разбросал отраву у входа, много хвостатых тогда пострадало. 25 ноября 2022 года он устроил пожар, заживо сгорела собачка, остальные спаслись из-за дождя, – рассказала зоозащитница.

А незадолго до этого Даниила Кислицина задержали, но потом быстро отпустили. В отдел полиции Советского района поступило сообщение граждан об отравлении бездомных собак на улице Давыдова. У мужчины изъяли фотоаппарат, диктофон, рабочие перчатки, перцовый баллончик, таблетки, а также список мест, где во Владивостоке обитают безнадзорные животные – почти такой же набор был у догхантера при задержании в 2014 году. Все эти вещи передали на исследование, проводится проверка. Сегодня мужчину подозревают в убийстве более тысячи собак.

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