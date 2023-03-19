Акция невиданной щедрости: торговцы со Спортивной во Владивостоке устроили распродажу

С каждым часом людей на рынке становится все больше. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Картонки на земле, продавцы, скидки и огромная толпа народу – такая картина происходит 19 марта на знаменитом во Владивостоке рынке на улице Спортивная. Суд обязал владельцев ТЦ «Гранд» и «Союз» на Спортивной во Владивостоке снести здания в течение полугода. Перед тем как уйти, владельцы устроили грандиозную распродажу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С каждым часом людей на рынке становится все больше. Оно и понятно, куртка за тысячу рублей, кроссовки за 500. Акция невиданной щедрости. Но куда пойдут продавцы, когда закончится этот торговый бум, неизвестно.

А тем временем мэрия Владивостока дала добро на строительство нового объекта, который расположится на Спортивной, 1В. Официальное разрешение, опубликованное на сайте городской администрации, действительно до 2025 года. К этому времени на месте любимого многими приморцами «спортоса», должен появиться современный торгово-развлекательный комплекс с парковыми зонами.

Напомним, что оба ТЦ появились во второй половине 2000-х годов. В марте 2022 года их признали самовольными постройками. Суд обязал владельца зданий, ООО «Буше», снести центры в течение полугода. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что стало с одним из главных учредителей организации Александром Ясиным и как в легендарном рынке Владивостока замешан криминал.

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