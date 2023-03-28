Олег Кожемяко предложил увеличить поставки приморских овощей и мяса в Китай

Больше овощей планируется экспортировать из Приморья в Китай. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился в Пекине с главным государственным ветеринарным врачом министерства сельского хозяйства КНР Ли Цзиньсяном. Они обсудили перспективы увеличения экспорта в Китай приморских овощей и другой продукции, а также развитие сельского хозяйства в крае с помощью китайский компаний, обмен студентами и предстоящий . Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве края, глава Приморья предложил усилить сотрудничество в сельском хозяйстве. По словам губернатора, местные производители уже готовы отсылать больше продукции в КНР. Например, отправлять на экспорт не менее 15 тонн таежного меда, а также большое количество овощей, бобовых, мяса и молока. Кроме того, он добавил, что край заинтересован в строительстве заводов с участием китайских инвесторов для глубокой переработки сельскохозяйственных продуктов.

Встреча прошла в Пекине в понедельник, 27 марта. Фото: Правительство Приморского края

Олег Кожемяко рассказал китайским партнерам, что в крае есть значительный резерв для выращивания риса. Например, в этом году специалисты посеют около 10 тысяч гектаров риса, но в планах на ближайшие пару лет – до 45 тысяч гектаров:

– Мы готовы работать с опытными инвесторами в данной сфере, чтобы задействовать около 10 тысяч гектаров оросительных систем, что позволит выращивать до 160 тонн высококачественного приморского риса.

Ли Цзиньсяна отметил, что провинция Хэйлунцзян еще с 1990-х годов выращивает на Дальнем Востоке овощи и зерновые культуры, а специалисты из КНР готовы координировать орошение полей и помогать России в техническом обслуживании оборудования. Кроме того, стороны договорились о взаимном обмене студентами сельскохозяйственных учебных заведений.

Олег Кожемяко пригласил делегацию из Китая посетить восьмой Восточный экономическом форуме, который должен состоятся с 10 по 13 сентября 2023 года.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что на развитие сельского хозяйства в Приморье выделили несколько миллиардов рублей.

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