Городские фонтаны подключат в 10 часов утра. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке уже началась расконсервация фонтанов, а заработать они должны 1 мая. Специалисты МУПВ «ВПЭС» почистят и обновят часть оборудования всех шести городских фонтанов, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После вскрытия защитные конструкции фонтанов почистят от грязи и ржавчины, а чаши – обработают специальными средствами. Как рассказал главный механик службы по обслуживанию фонтанов МУПВ «ВПЭС» Евгений Демченко, специалисты уже проверяют и настраивают систему управления, электронику и освещение пяти фонтанов на Адмирала Фокина. Кроме того, на трех фонтанах заменят насосное оборудование и 14 прожекторов подсветки.

После специалисты приступят к подготовке к запуску фонтанов на Спортивной Набережной и центральной площади Владивостока. Источники включат 1 мая в 10 часов утра. «Плавающий» фонтан и систему водопадов на территории кампуса ДВФУ запустят 1 мая в 12 часов. Следует отметить, что работать все они будут с 10:00 до 22:00 в будни, а в выходные и праздники – с 10:00 до 23:00.

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