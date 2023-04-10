Сослуживец уверен, что дело против главы Большого Камня сфабриковали. Фото: Telegram-канал abushaevrustiam

Объявленный в федеральный розыск мэр Большого Камня замечен на СВО. Фото Рустяма Абушаева в форме вместе с сослуживцем появилось под последним постом на его страничке в Telegram.

– Мы на месте. Крутой боец. Если бы в каждом районе был такой глава – человек с большой буквы, как Рустям. Для меня честь служить рядом [с ним] и защищать нашу Родину – Россию, – написал автор комментария под никнеймом Педагог. Он, видимо, на снимке слева.

Мужчина добавил, что дело против Абушаева сфабриковали:

– Дешево и без вкуса, закончим с фашистами – придем за вами, враги России!

Редакция направила письмо опубликовавшему снимок человеку.

Скриншот: Telegram-канал abushaevrustiam

Отметим, что СК обвинил большекаменского мэра в махинациях с земельными участками и ведении бизнеса на госдолжности. Накануне в СИЗО отправились еще двое чиновников – бывший замглавы Надеждинского района и заммэра Уссурийска. По данным дела, все трое предоставили более 22 участков земли в поселке Ключевом якобы инвалиду и ветерану труда по краевому закону для льготников. Затем стало известно, что 3 гектара стоимостью 54 миллиона рублей оказались в собственности третьих лиц под их личные нужды.

К слову, когда выяснилось, что Абушаев не находится в Приморье (в середине марта он ушел в отпуск), его объявили в федеральный розыск. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что главу не удалось задержать на границе с Украиной вопреки информации некоторых СМИ. Собеседник тогда подтвердил его поездку в зону СВО.

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