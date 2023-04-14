В селе Молчановка Приморского края 14 апреля тигр утащил собаку вместе с цепью

На месте преступления хищника остались следы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь с 13 на 14 апреля амурский тигр утащил собаку с цепи со двора дома в селе Молчановка Партизанского района. Жители Приморья, пострадавшие от лап и зубов хищника, записали видео со следами большой кошки и признаками того, что домашнее животное пыталось вырваться из пасти краснокнижного зверя. Ролик появился в социальных сетях Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Человек, опубликовавший видеодоказательство, отметил, что все произошло примерно в час ночи.

– Собака сопротивлялась, громко визжала. Тигр тащил пса вместе с будкой, так как цепь была прикреплена к будке, потом сорвал и утащил нашего песика в лес вместе с цепью, – написал автор публикации.

«КП – Владивосток» связалась с первым заместителем министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексеем Суровым. Тот ответил, что специалисты Охотнадзора получили сообщение о нападении хищника и выехали на место происшествия, однако более подробную информацию представители ведомства смогут озвучить лишь в понедельник, 17 апреля.

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