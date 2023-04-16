Эмбрион, перевязанный нитью? На одном из кладбищ Приморья неизвестные совершают жуткие ритуалы

Люди гадают, что же это может быть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Приморья нашел на Глуховском кладбище в Уссурийске у мужских могил банки с очень подозрительным содержимым. Своей необычной находкой он поделился в социальных сетях. По его мнению, это какой-то ритуал. Теперь жители края пытаются разобраться, что же происходит, и кто оставляет усопшим эти жуткие подарки.

В стеклянных банках, наполненных жидкостью, плавает нечто похожее на эмбрион, перевязанный нитью. С подобным никто из местных не сталкивался. Однако люди стали делиться историями про похожие жуткие находки в комментариях.

– Мы как-то на реку Сейфун ездили рыбачить, забрели очень далеко. В кустах нашла снимок какой-то семьи. Мама, папа и ребенок. У всех были проколоты глаза. Аж не по себе стало, – рассказала женщина.

Напомним, что в Приморском крае это далеко не первый случай, когда неизвестные оставляют на кладбищах жуткие улики. Под ржавым памятником на безымянной могиле приморские поисковики нашли ритуальные предметы: два зеркала, сложенные лицевыми частями друг к другу и перемотанные крест-накрест черными нитками. Казалось бы, просто два зеркала, но между ними была фотография молодой, красивой девушки, запечатанная свечным воском. Около могилы также нашли карточки с рунами, желтые свечи и несколько монет.

Оказалось, что неизвестную со снимка зовут Виктория, она проживает в Брянске и никогда не была во Владивостоке. У нее много ярких фотографий и записей с упоминаниями о волонтерской деятельности, неизвестно кто и почему желает ей зла. Но она не верит в черную магию, говорит, что все это ей навредить не может. Также Виктория отметила, что 2021 год был у нее достаточно тяжелым, но ничего сверхъестественного она в этом не видит. Девушка ходит в храм и говорит, что живет достаточно неплохо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Раньше только печеньки с могил забирали»: вандалы разгромили кладбище в Приморье

Местные жители подозревают в преступлении воспитанников «коррекционки». Поисками осквернителей могил уже занялась полиция (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.