После пожара в Лесозаводске уровень содержания угарного газа в воздухе не превысил норму

Сотрудники ведомства продолжают контролировать ситуацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После крупного пожара, который произошел в деревоперерабатывающем цеху в Лесозаводске, специалисты Управления Роспотребнадзора выяснили, повлияло ли возгорание на загрязнение воздуха. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по данным на 25 апреля уровень оксида углерода в воздухе был превышен в 2,1 раза. Но переживать не стоит, так как этот показатель предельно-допустимой концентрации. Утром 26-го числа содержание загрязняющих атмосферу веществ осталось в норме.

Специалисты Управления Роспотребнадзора продолжают контролировать ситуацию.

Напомним, причины пожара пока неизвестны, их выясняют специалисты вместе с сотрудниками прокуратуры, которая организовала проверку. Тушению огня мешал сильный ветер, из-за которого пламя перекинулось на нежилую постройку.

Ликвидировать возгорание удалось утром 26 апреля.

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