На Камчатке у бизнесмена Игоря Редькина, застрелившего человека, отобрали карабин

Решение принял Камчатский краевой суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке у депутата Игоря Редькина, по неосторожности застрелившего человека, конфисковали карабин и тепловизор. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда, подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В марте 2023 года уголовное дело о смерти по неосторожности прекратили, так как Игорь Редькин помирился с родственниками погибшего. Преследование по делу о незаконной охоте с причинением крупного ущерба также отменили и назначили депутату штраф в размере 200 тысяч рублей.

Однако прокуратура не согласилась с таким исходом событий и подала апелляцию в Камчатский краевой суд. Адвокат миллиардера настаивал на том, чтобы решение не меняли, так как Редькин, по словам защитника, устранил последствия трагедии законным путем. Сам депутат не стал отрицать свою вину и раскаялся в преступлениях. В итоге изменилась лишь судьба карабина и тепловизора, которые были у бизнесмена в тот роковой день, их конфисковали. Родственники погибшего на заседание не явились.

Напомним, что трагедия произошла в августе 2021 года. Без разрешения на охоту Игорь Редькин застрелил медведя в поселке Озерновский. Когда стемнело, он услышал подозрительный шум возле свалки и выстрелил три раза, подумав, что это другой косолапый, однако это оказался местный житель, который погиб от пули.

Спустя год Редькину огласили приговор – девять месяцев лишения свободы, после чего прокуратура подала апелляцию. Позже депутата выпустили на свободу.

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