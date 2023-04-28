В Приморье разыскивают ранее судимого мужчину, застрелившего охранника на Русском острове

Трагедия развернулась на Русском острове. Фото: Руслан НОВИКОВ

Во Владивостоке разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве охранника на Русском острове. Предположительно, мужчине 60 лет, и он хорошо умеет обращаться с оружием, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Источник, которому пришлось когда-то общаться с предполагаемым убийцей, сообщил «КП», что у мужчины, возможно, проблемы с психикой. Подозреваемый хромает на одну ногу. По предварительной информации, разыскиваемый проживает во Владивостоке, убитого мог знать лично, так как они жили в одном районе, и оба были военнослужащими. Редакции сообщили, что подозреваемый подставил своих товарищей, незаметно вывез с зоны военных действий оружие, из которого, возможно, и убил своего знакомого. Также известно, что 60-летний приморец был ранее судим по 222 статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», а также по 158 статье – «Кража».

Редакция ждет официального комментария, который готовит пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала историю приморского маньяка в танковом шлеме. Вряд ли вы найдете в Интернете упоминание об этом деле. Поиск по этой фамилии не выдаст ничего конкретного. Но в полиции Приморья подтверждают: да, история реальная, произошла на рубеже 70-х и 80-х годов на берегу озера Ханка. А в раскрытии этого резонансного дела принимали участие ветераны органов внутренних дел Приморского края.

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