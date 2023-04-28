Ущерб больше 200 миллионов: очередные зачистки среди приморских чиновников

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке за превышение полномочий арестовали главу Дирекции по строительству Александра Жукова. Мужчину отправили на два месяца в СИЗО, также под стражу заключили его заместителя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

– Подозреваемый в период с октября по ноябрь 2022 года вместе со своим заместителем сговорились, подготовили и подписали акты приемки железобетонных изделий при строительстве многоквартирных домов для сирот и переселенцев по улице Русская во Владивостоке, – объяснили в ведомстве.

Фигуранты не доставили заказчику и даже не изготовили нужные изделия. То есть бетонные блоки существовали только на бумаге. Ущерб составил 245 миллионов рублей. Суд, с учетом позиции прокурора избрал Жукову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Второй подозреваемый, непосредственно заместитель главы Дирекции по строительству объектов во Владивостоке тоже отправится в СИЗО на такой же срок.

Ход и результаты расследования уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной или иной личной заинтересованности» находятся на контроле в прокуратуре края.

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