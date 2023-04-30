Жительница Приморья оплатила подозрительные ритуалы на личную жизнь на 1,5 миллиона рублей

Пенсионерка попалась на ловкую схему мошенников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Арсеньеве пенсионерка нашла в социальных сетях аккаунт астролога-экстрасенса и перевела ему 1,5 миллиона рублей, чтобы улучшить свою личную жизнь. Аферистка пообещала провести все необходимые обряды за эту сумму, но как только получила деньги, перестала выходить на связь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД Приморского края.

Это был очередной способ мошенников, только в этот раз не они звонили, а жертва вышла на них сама. 64-летняя пострадавшая написала заявление в полицию, специалисты завели уголовное дело по статье «мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье задержали злоумышленницу, обманувшую пенсионерку на 300 тысяч рублей. 80-летняя жительница Артема в июле 2022 года написала заявление в полицию после того, как столкнулась с хитрыми мошенниками, которые воспользовались популярной схемой «Родственник попал в беду». Неизвестные позвонили женщине, мужчина представился внуком, который устроил ДТП с пострадавшими, а женский голос сотрудницей правоохранительных органов. Они объяснили, что вопрос можно решить крупной суммой.

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