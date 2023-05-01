Во Владивостоке вышедшую из автобуса женщину на полном ходу сбил водовоз

Пострадавшую с места аварии забрала «Скорая». Фото:AK news.

Жуткое ДТП запечатлела камера наружного видеонаблюдения во Владивостоке. Женщину, вышедшую из автобуса, на полном ходу сбил водовоз. Пострадавшая жива, но без переломов не обошлось. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в понедельник, 1 мая, на улице Снеговая. Городской автобус остановился на светофоре в ожидании зеленого света. В этот самый момент одной из пассажирок потребовалось срочно покинуть салон транспорта. Конечно, сделать это она решила в совсем не положенном для этого месте – прямо на проезжей части.

Судя по всему, водитель общественного автобуса препятствовать не стал и открыл двери. Когда женщина уже вышла, в попутном направлении на полном ходу двигался водовоз. Горожанка вовремя отреагировать на появление габаритного транспорта не успела, собственно, как и водитель авто. В результате удара женщина отлетела не несколько метров вперед, а водовоз остановился чуть дальше.

Женщина лежит на проезжей части в ожидании кареты скорой помощи. Фото:AK news.

На место сразу же прибыла бригада медиков. К счастью, женщина после такого сокрушительного удара осталась жива, но, как рассказали аварийные комиссары, без переломов не обошлось. Пострадавшую забрали в больницу.

Водовоз, сбивший пешехода. Фото:AK news.

Судя по всему, теперь разбираться в случившемся предстоит полиции. Редакция «КП-Владивосток» продолжит слежить за развитием событий.

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