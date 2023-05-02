«Вы – любовь»: певица Асти высказалась о концерте в столице Приморья

Концерт певицы прошел во Владивостоке 22 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популярная певица Анна Асти поделилась впечатлениями с концерта во Владивостоке. Словам девушки в социальных сетях обрадовались многие фанатки, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Это было волшебно! А как вы с нами пели. Я с нетерпением буду ждать нашей следующей встречи! Вы – любовь.

В комментариях под постом фанатки также поблагодарили исполнительницу за концерт, которого они так долго ждали. Многие назвали певицу талантливым, добрым и открытым человеком.

– Слышала Анну только по видео, в наушниках, никогда вживую. Такие слова перед подводом к каждой песне, честность, доброе отношение к своему зрителю! Я очень рада, что была на концерте. Огромное спасибо, талант и сила вне конкуренции.

Напомним, что 22 апреля в «Фетисов Арене» состоялся концерт Анны Асти, во время которого исполнительнице бросили букет цветов.

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