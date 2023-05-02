Гляделки по-приморски: автомобилисты встретили тигра посреди ночи

Тигр вышел к людям. Фото: принтскрин видео.

Тигр вышел к автомобильной дороге в Приморье. Полосатый хищник внимательно наблюдал за водителями, пока ему это не наскучило. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Зверя поймали в объектив камеры приморцы на Сухановском перевале. Зверь совсем не испугался людей, направил взгляд прямо на оператора за кадром. Посмотрел, понаблюдал и ушел обратно в лес. Видимо, на дорогах региона для полосатого не происходит ничего интересного.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Находкинском городском округе женщины столкнулись с тигром. Огромный хищник вышел на дорогу и вальяжно шел несколько минут вперед. Машина все это время медленно следовала за краснокнижным зверем, а оператор комментировал происходящее и благодарил судьбу за такую невероятную встречу. Да уж, такое рандеву точно запомнится на всю жизнь.

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