Во Владивостоке застройщика Олега Пикалова осудили за дачу взятки в полмиллиона рублей

Приговор вынес Первореченский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке огласили приговор застройщику Олегу Пикалову. Его обвиняют по части 3 статьи 30 и по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Олег Пикалов – руководитель строительных компаний, которые возвели в столице Приморья ТРК «Черемушки» и бизнес-центр City Hall. Его осудили за дачу взятки, сумма которой составила 500 тысяч рублей. Для чего предназначались деньги, неизвестно, корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу прокуратуры за комментарием.

Первореченский районный суд вынес приговор Пикалову в конце апреля этого года. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также назначили штраф, в два раза превышающий сумму взятки – миллион рублей.

Напомним, что Приморский краевой суд смягчил приговор бывшему главе Владивостока Олегу Гуменюку. Ему назначили до 12 лет лишения свободы, штраф в размере 140 миллионов рублей. Также 9 лет он не сможет занимать должности представителей власти.

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