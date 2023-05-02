«Лучше бы расстреляли»: в Приморье дело коррумпированного мэра Гуменюка приобрело новый поворот

Заседание прошло в Приморском краевом суде. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во вторник, 2 мая, вступил в законную силу приговор бывшему главе города Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморский краевой суд изменил приговор Ленинского районного суда. Олегу Гуменюку снизили наказание до 12 лет лишения свободы, штраф в размере 140 рублей, а также на 9 лет запретили занимать должности представителей власти.

Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

– Лучше бы расстреляли, – цитируют экс-мэра СМИ и социальные сети.

Напомним, что Олега Гуменюка признали виновным в нескольких коррупционных эпизодах, а также в превышении своих полномочий. По версии следствия, с ноября 2016 по декабрь 2017 он, будучи директором Хозяйственного управления администрации Приморского края получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей.

Также в период с декабря 2018 по февраль 2021 года, занимая пост главы Владивостока он получил 31,2 миллиона от представителей МБУ «Некрополь».

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