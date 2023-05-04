И снова на тротуар: жесткая авария произошла в центре города

Скриншот из видео. Фото: dpskontrol_125rus

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке. Из-за невнимательности одного из автомобилистов, который не убедился в безопасности маневра, две машины вылетели на тротуар. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы Фокина, 25. Предварительно известно, что водитель авто марки «Тойта Сай» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу «Лексусу» под управлением мужчины. Удар был такой силы, что оба авто вылетели на тротуар. «Лексус» врезался в дом, а вот «Сай» снес даже ограждения – печально известные столбики, установленные на этом участке дороги В этот момент, к счастью, он был пустой, никто из пешеходов не пострадал.

По данным аварийного комиссара «Автогарант», травмы получил только водитель джипа. На месте происшествия уже работают медики и полиция. Разбираться в обстоятельствах произошедшего теперь предстоит компетентным органам.

Напомним, 1 мая во Владивостоке произошло ДТП, в котором водитель тоже вылетел на тротуар и врезался в стелу АЗС. Перед этим он сбил девушку-пешехода, которая двигалась по тротуару на противоположной стороне. Девушка получила травмы не совместимые с жизнью.

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