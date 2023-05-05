Озеро усеяно «фенюшами»: Хасанские бои в Приморье напомнили о себе

Волонтеры предполагают, что рядом могут быть пропавшие без вести воины Красной Армии.

В районе озера Хасан участники организации «АвиаПоиск» во время изучения территории будущего туристического комплекса нашли ручные гранаты. Об этом они рассказали в своем Telegram-канала, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На одном из склонов отрога, который поднимается к вершине сопки Заозерной, волонтеры нашли рубеж атаки советских войск со стрелковыми ячейками и позициями бойцов, где и были обнаружены гранаты Ф-1 и РГ-14 в снаряженном состоянии.

– Мы допускаем вероятность того, что рядом, на этом склоне, могут находиться пропавшие без вести воины Красной Армии, которых засыпало при попадании японских снарядов по нашему рубежу, так как ящики со снаряженным боекомплектом не могли быть просто так оставлены и брошены в ячейке, – поделились волонтеры.

Об опасной находке участники АвиаПоиска рассказали начальству пограничной заставы.

Ф-1 – ручная граната, которую также называют «лимонкой» или «фенюшей». Они часто использовались в Хасанских боях, которые начались 75 лет. Это серия столкновений в 1938 году между Японской императорской армией и РККА из-за того, что Япония оспорила территории у озера Хасан и реки Туманная.

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