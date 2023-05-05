Приступ эпилепсии: в полиции Артема рассказали, сколько человек пострадали при ДТП с неуправляемым джипом

Джип остановился на цветочной клумбе. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники ГИБДД Артема устанавливают все обстоятельства ДТП на улице Фрунзе в Артеме. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет об аварии, где неуправляемый джип вылетел с трассы на автобусную остановку. В этот момент там, в ожидании общественного транспорта, стояли люди. В ведомстве уточнили, что пострадали две женщины. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших и водителя для оказания помощи. Также к месту аварии прибыли сотрудники ДПС.

Внедорожник снес леерное ограждение. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как сообщает прокуратура Артема, за рулем автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado находился 59-летний мужчина. В какой-то момент во время движения ему стало плохо – приступ эпилепсии. В результате водитель потерял управление транспортом и врезался в леерное ограждение вблизи автобусной остановки «Дворец культуры», а затем заехал на тротуар и остановился уже на цветочной клумбе.

Последствия аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Ведомство уже поставило на контроль ход и результаты административного расследования по факту ДТП в городе Артеме.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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