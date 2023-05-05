Вылетел на тротуар, есть пострадавшие: в Приморье джип влетел в автобусную остановку

Скольких пешеходов сбил автомобиль – пока неизвестно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Серьезная авария произошла в Артеме в пятницу, 5 мая. Информация об этом уже появилась в социальных сетях. Джип вылетел с дороги на тротуар, где в ожидании автобуса стояли люди. Очевидцы сообщают о пострадавших. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло напротив Дворца культуры угольщиков на площади Ленина. Джип ехал по направлению из города, когда его водитель в какой-то момент не справился с управлением транспорта. Неуправляемый внедорожник вылетел на тротуар, где располагается автобусная остановка. В этот момент там, конечно же, находились люди. Скольких пешеходов сбил автомобиль – пока неизвестно. Однако очевидцы сообщают, что есть те, кто серьезно пострадал в результате происшествия.

Полиции и скорой на месте аварии пока нет. Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, жуткая авария произошла 1 мая на Светланской во Владивостоке. Неуправляемый авто марки «Ауди» сначала вылетел на тротуар, где сбил девушку, а после врезался в щит АЗС. За рулем сидел 22-летний парень в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Чуть позже стало известно, что погибшая была педагогом из Владивостока.

После этого произошла еще одна авария и тоже в центре города. Возле Адмирала Фокина столкнулись два дорогих автомобиля. Авария произошла из-за невнимательности одного из рулевых. В итоге обе машины вылетели на тротуар.

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