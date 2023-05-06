Потерял переднее колесо: серьезное ДТП произошло в Приморье

Водитель рассказал, из-за чего случилась авария. Фото: DPS VL.

В пригороде Владивостока в районе 14-ого километра произошла серьезная авария, из-за которой автомобиль разбился всмятку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы. По их словам, все произошло на дороге в сторону Владивостока. На трассе автомобиль Honda Airwave по неизвестным причинам врезался в столб. Сам водитель утверждает, что у него отказали тормоза и он пытался избежать столкновения с автобусом. Однако у сотрудников ГИБДД, которые приехали на место ДТП другая версия: мужчина уснул за рулем.

В настоящих причинах аварии теперь предстоит разобраться специалистам.

Напомним, что минувшим днем в Артеме произошло ДТПhttps://www.dv.kp.ru/online/news/5256567/ с участием неуправляемого джипа. Автомобиль вылетел с трассы и врезался в автобусную остановку, в которой стояли люди.

Что таится внутри терминала аэропорта

«Комсомолка» посетила самые укромные уголки приморской воздушной гавани (подробнее)

Народный напиток

«КП» выяснила, из чего делают приморский продукт, который продают даже в Мексике (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.