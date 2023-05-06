Во Владивостоке автомобиль BMW вылетел с проезжей части на тротуар

Авария произошла в районе Фото: принтскрин видео.

В районе Надибаидзе во Владивостоке развернулось настоящее дорожное месиво. На дороге разбился автомобиль BMW. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Свидетелем последствий аварии стал корреспондент «Комсомолки», по словам которого пострадавших из-за аварии нет. Судя по кадрам видео, скорая помощь и сотрудники ГИБДД еще не подъехали к месту ДТП, а прохожие спокойно перешагивают через части машины, разбросанные по тротуару.

Напомним, что 6 мая в пригороде Владивостока произошла другая серьезная авария. Автомобиль врезался в столб и потерял колесо. По словам водителя, он потерял управление над машиной из-за отказавших тормозов, также мужчина пытался избежать столкновения с автобусом. Однако сотрудники ГИБДД предполагают, что приморец уснул за рулем.

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