9 мая из жизни ушел последний ветеран Великой Отечественной войны из города Фокино

Ветеран умер в возрасте 99 лет. Фото: vladivostok001

Ветеран Великой Отечественной войны Андрей Васильевич Прасолов ушел из жизни 9 мая. Он был последним героем войны, проживающим в Фокино, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ветеран умер в возрасте 99 лет, до своего дня рождения он не дожил 5 месяцев. 7 октября ему бы исполнилось 100 лет. За годы боев на фронте он заслужил множество наград. Среди них ордена Славы III степени (26.04.1945), Красной Звезды (30.04.1944), Отечественной войны II степени (1985). А также медалями «За боевые заслуги» (14.03.1944), «За победу над Германией» и многими другими.

Приморцы никогда не забудут имена своих героев. Напомним, что во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) в преддверие празднования 78-й годовщины Победы поздравили небольшим концертом ветерана Великой Отечественной войны, 95-летнего полковника Владимира Карташова, во дворе его дома.

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