В Адмиральском сквере Владивостока 9 мая состоялась встреча губернатора и ветеранов

9 мая губернатор Приморья пообщался с ветеранами.
Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края
Во Владивостоке 9 мая губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился в Адмиральском сквере с ветеранами Великой Отечественной войны. Это мероприятие стало доброй традицией для столицы Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Для участников войны в сквере накрыли праздничные столы, где одним из главных блюд является солдатская каша. Для ветеранов устроили концерт, где прозвучали песни военных лет.
9 мая ветеран Николай Яковлевич Москаленко отмечает свой день рождения – 97 лет. На фронт он попал 17-летним мальчишкой, получив призывной в Красную Армию от военного комиссариата города Владивостока. В страшные годы войны Николай Яковлевич служил в артиллерийском дивизионе, сопровождая военные эшелоны из родного Приморья в Москву.
В 1945 он стал участником сражения против милитаристской Японии, развернувшегося на Корейском полуострове. Воевал в составе дивизиона береговой обороны Тихоокеанского флота. На фронте погибли два брата Николая Яковлевича и отец. Когда закончилась война, он продолжил службу, отдав большую часть жизни Тихоокеанскому флоту.
С 97-летием ветерана поздравили Олег Кожемяко и командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, пожелав ему долгих лет жизни. Затем глава края пообщался с героями войны за одним столом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Принимали роды в полях, спасали раненых: ветераны Великой Отечественной войны погрузились в воспоминания 1941-1945 годов
В День Победы ветераны Великой отечественной войны напомнили о роли Владивостока в те годы и рассказали о днях сражений (подробнее)
Черное золото
История одного из системообразующих предприятий Приморья (подробнее)
Как работает багажная лента
Каков он – приморский аэропорт? И что внутри? (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.