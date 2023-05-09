В Адмиральском сквере Владивостока 9 мая состоялась встреча губернатора и ветеранов

9 мая губернатор Приморья пообщался с ветеранами. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Во Владивостоке 9 мая губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился в Адмиральском сквере с ветеранами Великой Отечественной войны. Это мероприятие стало доброй традицией для столицы Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Для участников войны в сквере накрыли праздничные столы, где одним из главных блюд является солдатская каша. Для ветеранов устроили концерт, где прозвучали песни военных лет.

9 мая ветеран Николай Яковлевич Москаленко отмечает свой день рождения – 97 лет. На фронт он попал 17-летним мальчишкой, получив призывной в Красную Армию от военного комиссариата города Владивостока. В страшные годы войны Николай Яковлевич служил в артиллерийском дивизионе, сопровождая военные эшелоны из родного Приморья в Москву.

В 1945 он стал участником сражения против милитаристской Японии, развернувшегося на Корейском полуострове. Воевал в составе дивизиона береговой обороны Тихоокеанского флота. На фронте погибли два брата Николая Яковлевича и отец. Когда закончилась война, он продолжил службу, отдав большую часть жизни Тихоокеанскому флоту.

С 97-летием ветерана поздравили Олег Кожемяко и командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, пожелав ему долгих лет жизни. Затем глава края пообщался с героями войны за одним столом.

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