Киностудия «Союзмультфильм» подарила таможенникам из Приморья плюшевых Чебурашек

Игрушки передали детям из социальных учреждений края. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Киностудия «Союзмультфильм» прислала уссурийским таможенникам игрушки Чебурашки. Таким образом компания поблагодарила инспекторов за то, что в апреле они не позволили ввезти через границу между Китаем и Приморьем более 1000 незадекларированных плюшевых героев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Мы благодарим «Союзмультфильм» за подарок и возможность держать в руках подлинного детского героя. Нам бы хотелось, чтобы у всех детей были только такие качественные и безопасные игрушки, поэтому ушастики сегодня отправятся радовать ребят, а мы продолжим защищать покупателей и правообладателей от контрафакта, – поделились таможенники.

Плюшевых героев передали в детские соцучреждения Приморья: уссурийский реабилитационный и коррекционный центры, октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в селе Барано-Оренбургское.

Что таится внутри терминала аэропорта

«Комсомолка» посетила самые укромные уголки приморской воздушной гавани (подробнее)

Народный напиток

«КП» выяснила, из чего делают приморский продукт, который продают даже в Мексике (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.