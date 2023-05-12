Алексей Ляйфер. Фото: администрация Владивостока

Ленинский районный суд Владивостока оставил в СИЗО экс-главу департамента земельных отношений администрации Наталью Соколову и Алексея Ляйфера, вице-мэра, работавшего на аналогичной должности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фигуранты проходят по двум громким уголовным делам. Соколову подозревают в превышении полномочий в скандально известных махинациях с землей на сопке Шошина во Владивостоке. Участки «раздали» по заниженной стоимости. Недавно стало известно, что обвиняемую уличили еще и в связях с бандитами: речь идет о потенциальном главе банды «Трифоновские» Александре Ясине.

Алексея Ляйфера обвинили во взятках и подстрекательстве к преступлению. Он якобы убедил экс-главу УМС Владивостока Армена Карапетяна предоставить участок под 10 капитальных гаражей без торгов. Лакомый кусочек отошел за 5% от стоимости в 21 миллион рублей.

Вице-мэр пробудет под арестом до 14 июля, Наталья Соколова останется в изоляторе до 10 июля.

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