Фирмы, аффилированные с Ясиным, не имели права вести торговлю на этом участке. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Приморская прокуратура провела проверку по результатам которой возбуждено новое уголовное дело на бывшего вице-мэра Владивостока Наталью Соколову. По словам источника «КП – Дальний Восток», есть вероятность, что структуры, связанные с главой ОПГ «Трифоновские» Александром Ясиным, напрямую сотрудничали с экс-чиновницей.

Как рассказали в прокуратуре, в 2015 году Наталья Соколова, будучи также директором департамента земельных и имущественных отношений края, предоставила предпринимателям 3 гектара под коммерческую деятельность возле Спортивной, 1В. Эта локация примыкает к уже признанным по иску прокурора самовольными постройками ТЦ «Гранд» и «Союз». Поскольку выданный участок располагался в трех территориальных зонах, его использование нарушало земельное законодательство. В таком случае определить единую юридическую судьбу объекта недвижимости становится невозможным.

По данным издания, пока договор на 3 гектара продолжал действовать, между различными юридическими лицами была неоднократная уступка права аренды. Но уже в сентябре 2016-го Наталья Соколова делит участок на пять самостоятельных. Четыре из них в декабре по новому договору получает прежний арендатор.

Собеседник уточнил, что, несмотря на цепочку смены различных арендаторов, первое и текущее юридические лица, действительно связаны с опальным предпринимателем Александром Ясиным. «не смотря на значительно количество уступок права аренды, фактически, бенефициар не менялся». Фирмы, аффилированные с Ясиным, не имели права вести торговлю на этом участке, но экс-чиновница шла на уступки.

– Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре.

В свою очередь прокуратура предъявила иск о признании недействительным данного договора. Четыре участка могут вернуться в собственность муниципалитета.

Также сотрудники ведомства добиваются сноса обоих ТЦ, которые признаны самовольными постройками и сейчас закрыты, пока исковые требования не будут рассмотрены по существу.

Напомним, глава краевых федераций самбо и дзюдо Александр Ясин заключен под стражу и находится в СИЗО. Следствие выдвигает версию, что он руководил преступной группировкой «Трифоновские» и убил несколько человек. В свою очередь компанию бизнесмена (ООО «Буше») обязали снести торговые центры на Спортивной.

В свою очередь Наталья Соколова также находится в СИЗО по делу о незаконных гаражах на сопке Шошина. С 2015-го по 2016-й она вместе с экс-главой управления муниципальной собственности дальневосточного центра Арменом Карапетяном предоставила участок гаражно-строительному кооперативу без торгов по цене гораздо ниже рыночной. Городской бюджет недополучил как минимум 57,8 миллиона рублей от этой сделки.

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