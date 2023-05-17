Пьяного водителя-душегуба на «Ауди» арестовали спустя две недели после трагедии

Кадры с места аварии. Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

Пьяного 22-летнего водителя, сбившего насмерть девушку во Владивостоке, отправили в СИЗО спустя две недели после трагедии. Владимир Денисов проведет под стражей почти два месяца, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Незадолго до этого в социальных сетях появился крик о помощи родственников погибшей. По словам родных Александры Акиншиной, они писали ходатайство о заключении под стражу виновника трагедии, но следователь его отклонил. Причину близким Саши озвучили следующую: неудобно будет вызывать подозреваемого на допросы. Семью такой исход событий не устроил, они попытались привлечь внимание общественности. Жители Приморья публиковали лицо водителя на своих личных страницах и требовали справедливости.

– 15 мая Владивостокским гарнизонным военным судом по ходатайству следователя в отношении водителя автомобиля Audi Q7 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 18 дней, – сообщили в Военном следственном отделе СК РФ по гарнизону Владивосток.

Идет расследование уголовного дела, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, трагедия произошла вечером первого мая. Пьяный лихач (как уже подтвердили полицейские) несся на Audi Q7 – элитной иномарке. Он завернул с Луговой и ехал по Светланской, как вдруг не справился с управлением. Машина залетела на тротуар и снесла пешехода. Шансов на спасение девушки после такого удара просто не осталось.

Травмы получил и пассажир Audi – 35-летний мужчина. А вот сам водитель, который никогда не обучался вождению и не имел прав, отделался парой царапин. Позже выяснится, что пьяный гонщик приехал в отпуск в столицу Приморья после работы в море и купил здесь машину. Неизвестно, зачем он приобрел авто, заранее понимая, что не сможет на нем кататься. От транспорта осталась лишь груда железа.

Прощание с Александрой состоялось во Владивостоке 6 мая. К месту аварии друзья, знакомые и даже обычные неравнодушные люди несли цветы. До своего дня рождения Саша не дожила три месяца, в июле ей бы исполнилось 24.

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