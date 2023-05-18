Жители Владивостока жалуются на зловонную вонь из-за вытекших в подвал отходов

Особенно сильно от запаха страдают жители первых этажей. Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже пятый день зловонный запах ощущают жители дома №6 по улице Адмирала Угрюмова в поселке Трудовое Владивостокского городского округа. «Амбре» канализационных отходов распространяется на первый этаж и дальше по всему зданию, поэтому жильцам приходится открывать и окна в квартирах, и заслонки в подвалах. Отчаявшиеся люди обратились в редакцию «Комсомольской правды – Владивосток», чтобы мы привлекли внимание к проблеме.

Как рассказал изданию Дмитрий, примерно четыре дня назад в их доме засорились канализационные колодцы, из-за чего в подвал пятого подъезда вылились отходы жизнедеятельности человека. Жильцы обратились в свою управляющую компанию, а там, как говорит собеседник, лишь заявили – внизу все сухо и чисто, а мы ждем Горканализацию (подведомство Приморского водоканала).

Мужчина сам заглянул в подвал и был, мягко говоря, поражен сложившейся обстановкой. Приведем цитату из видео:

– Из-за того, что колодцы забиты, здесь по колено, извините, фекалий. У меня нет слов! Из-за этого идет вонь по всему дому.

В Примводоканале журналисту «КП» ответили, что засор в трубах, ведущих к шестому дому, устранили накануне, 16 мая, а на следующий день, 17 числа, провели работы возле второго дома. На этом работа с их стороны закончена, дальше – ответственность УК.

Отметим, что зона ответственности предприятия ограничивается внешними коммуникациями, то есть засоры в трубах за стенами здания – это их проблема. А тот факт, что все выливается в подвал, говорит о сложностях на стороне управляйки. Как объяснили специалисты, помещение должно быть герметичным, чтобы в случае ЧП на коммуникациях не было подобных ситуаций. Подчеркнем, что заниматься откачкой отходов должна именно управляющая компания. Мы обратились в мэрию за комментарием по поводу работы организации.

В свою очередь, «Комсомолка» вновь связалась с Дмитрием. Он подтвердил факт работ сотрудников предприятия, а затем ошарашил:

– Да, техника водоканала приехала, работает. Но УК не реагирует на уборку в подвале. Вчера вечером (16 мая) на вопрос, когда все уберут, сказали: Это ваше, вы и убирайте.

Мы обратились в администрацию Владивостока за комментарием по данной ситуации. На момент публикации материала ответ так и не последовал.

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