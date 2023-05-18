Во Владивостоке проблемный дом на Сафонова достроит местный подрядчик

В презентации было все красиво, а по факту заселиться люди не могут годами.

Жилой комплекс на Сафонова во Владивостоке достроит местный подрядчик. Новым застройщиком выступила строительная компания «Регион». На объекте уже приступили к подготовительным работам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Еще в апреле 2023 года дом признали аварийным, а обманутые дольщики били тревогу. В том же месяце представители краевого следственного комитета сообщили, на Андрея Ищенко, учредителя компании «Аврора-Строй» (именно она изначально занималась строительством дома), завели уголовное дело по факту мошенничества, связанного с жильем.

Есть во всей этой истории и положительная сторона. Статус аварийности позволил привлечь средства краевого бюджета на его достройку. Правительство Приморья уже направило на эти работы около 78 миллионов рублей.

Сдать объект планируют до декабря 2023 года. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о долгострое «Сафонов» на одноименной улице. Из-за нерадивого застройщика люди ждут ключи от заветных квадратных метров годами.

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