Массовая облава на водителей идет в Приморье

Для мероприятия задействовали максимальное число нарядов ДПС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рейды по проверке водителей на предмет опьянения проводит приморская полиция. Мероприятия стартовали в пятницу, 19 мая, и продлятся по воскресенье, 21 мая, включительно. Как отметили в краевом МВД, для этой цели задействовали максимальное число нарядов дорожно-патрульной службы (ДПС), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

При этом пресс-служба правоохранительного органа отмечает один важный момент. Если человек, которого остановили инспекторы ДПС, считает, мол, его проверили на состояние опьянения без весомых на то оснований, а действия сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, то он может позвонить на единый телефон доверия. Записываем: +7 (423) 240-10-00.

Для подтверждения своих слов лучше снять все на фото или видео.

– Подобные действия стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия, – отметили в полиции.

Каждый случай будет проверен индивидуально, и в случае подтверждения неправомерных действий, руководство примет соответствующие меры.

Отметим, что пьяное вождение, а также отказ от прохождения медосвидетельствование, повлечет за собой наказание – штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

Повторное подобное нарушение станет причиной уже не административной ответственности, а уголовной. Здесь санкция предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

А «Комсомолка» напоминает, что выпившие водители уже не раз становились причиной трагических происшествий. Например, в начале мая 22-летний лихач без прав, выпив, сел за руль Audi Q7. В один момент он не справился с управлением и снес 23-летнюю Сашу, молодого педагога по вокалу. Девушка погибла сразу. Сейчас душегуб находится в СИЗО, где ждет окончания расследования уголовного дела, а дальше – суд.

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