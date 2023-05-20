Индонезийскую Джакарту и Владивосток свяжет прямой рейс

На снимке – Бали, один из самых известных островов Индонезии, до него от Джакарты лететь около двух часов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владивосток и Джакарту, Индонезия, свяжет прямой рейс. Об этом заявил ТАСС в пятницу, 19 мая, заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми на полях форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как отметил сотрудник дипмиссии, пока что неизвестно, когда полетят самолеты указанным маршрутом, так как все зависит от администрации аэропорта имени Владимира Арсеньева. Пока же страна ждет ответ, специалисты работают над механизмом, который позволит расширить сеть полетов.

Дело в том, что кроме рейса Джакарта – Владивосток у Индонезии в планах транзит черед дальневосточную столицу в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск. Позже будут рассматривать и рейсы во Владивосток через Манилу или Сингапур.

– Все необходимые соглашения достигнуты и есть, – заверил дипломат.

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