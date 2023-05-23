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НовостиВладивосток23 мая 2023 1:46

В Приморье испытали опоры моста на дороге Осиновка – Рудная Пристань при помощи груженых самосвалов

Летом 2021 года на строящемся объекте просели опоры, было принято решение их укрепить
Екатерина ТИХАЯ
23 мая прошли испытания мостовых опор.

23 мая прошли испытания мостовых опор.

Фото: АО «Примавтодор»

В Приморье испытали новый мост на дороге Осиновка – Рудная Пристань, известной трагической историей 2018 года, когда переправа рухнула под весом большегруза, кузов которого раздавил насмерть женщину и ее ребенка. Как рассказали в минтранспорта края, для проверки нового сооружения по нему проехали девять груженых самосвалов общей массой 300 тонн, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, в конце октября 2018 года на старом мостовом сооружении через реку Осиновка в Михайловском районе произошло трагическое ЧП. По переправе, построенной в 1965 году и требовавшей ремонта с 1996-го, ехала фура с картофелем. Общий вес машины и груза превысил допустимые нормы, опоры под огромной нагрузкой сломались, и перекрытие разломилось на две части – кузов транспортного средства полетел в пролом. Все бы закончилось без жертв, однако сразу за грузовиком ехала легковая машина Mazda Demio, за рулем которой была 25-летняя женщина-водитель и ее трехлетняя дочка. Прицеп большегруза раздавил всмятку легковушку. Люди погибли сразу, у них не было шансов выжить.

Старый мост рухнул под огромным весом фуры. 2018 год.

Старый мост рухнул под огромным весом фуры. 2018 год.

К слову, в отношении водителя большегруза завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Масса фуры с грузом (53 тонны) в два раза превышала допустимую для проезда по мосту, и все же водитель пренебрег этим. Михайловский районный суд отправил рулевого на четыре года в колонию-поселение в Дагестане.

Летом 2019 года дорожники начали возводить временный мост, его строительство завершилось в августе. В начале октября 2020-го мостостроители АО «Примавтодор» приступили к созданию капитального моста с нуля. Сначала специалисты демонтировали старое сооружение и очистили территорию. Все работы должны были завершиться до 30 июля 2021 года, однако этого не произошло. В августе на строящемся мосту просела одна из опор, на стыках пролета появились трещины, а элемент инфраструктуры начал крениться.

Работы по укреплению опор закончились лишь сейчас, 23 мая 2023 года. Для проверки сооружения мостовики загрузили девять самосвалов весом 300 тонн, а затем пустили их по переправе.

– После того, как мы загрузили мост, установив там КамАЗы, наши специалисты провели измерения геодезическим оборудованием. В результате испытаний отклонений не выявлено, – рассказал директор филиала «Мостостроительный» Примавтодора Александр Якубенко.

Также он добавил, что реконструкция моста находится на финишной прямой. Специалистам нужно сделать подходы; полное завершение работ и запуск движения по мосту планируются к 1 сентября.

Первоначально на строительство объекта выделили 154 миллиона рублей, однако за это время общая стоимость возросла. Точная сумма пока неизвестна.

По мосту проехали самосвалы с грузом, их общий вес составил 300 тонн.

По мосту проехали самосвалы с грузом, их общий вес составил 300 тонн.

Фото: АО «Примавтодор»

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