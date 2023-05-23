В Приморье испытали опоры моста на дороге Осиновка – Рудная Пристань при помощи груженых самосвалов

23 мая прошли испытания мостовых опор. Фото: АО «Примавтодор»

В Приморье испытали новый мост на дороге Осиновка – Рудная Пристань, известной трагической историей 2018 года, когда переправа рухнула под весом большегруза, кузов которого раздавил насмерть женщину и ее ребенка. Как рассказали в минтранспорта края, для проверки нового сооружения по нему проехали девять груженых самосвалов общей массой 300 тонн, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, в конце октября 2018 года на старом мостовом сооружении через реку Осиновка в Михайловском районе произошло трагическое ЧП. По переправе, построенной в 1965 году и требовавшей ремонта с 1996-го, ехала фура с картофелем. Общий вес машины и груза превысил допустимые нормы, опоры под огромной нагрузкой сломались, и перекрытие разломилось на две части – кузов транспортного средства полетел в пролом. Все бы закончилось без жертв, однако сразу за грузовиком ехала легковая машина Mazda Demio, за рулем которой была 25-летняя женщина-водитель и ее трехлетняя дочка. Прицеп большегруза раздавил всмятку легковушку. Люди погибли сразу, у них не было шансов выжить.

Старый мост рухнул под огромным весом фуры. 2018 год.

К слову, в отношении водителя большегруза завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Масса фуры с грузом (53 тонны) в два раза превышала допустимую для проезда по мосту, и все же водитель пренебрег этим. Михайловский районный суд отправил рулевого на четыре года в колонию-поселение в Дагестане.

Летом 2019 года дорожники начали возводить временный мост, его строительство завершилось в августе. В начале октября 2020-го мостостроители АО «Примавтодор» приступили к созданию капитального моста с нуля. Сначала специалисты демонтировали старое сооружение и очистили территорию. Все работы должны были завершиться до 30 июля 2021 года, однако этого не произошло. В августе на строящемся мосту просела одна из опор, на стыках пролета появились трещины, а элемент инфраструктуры начал крениться.

Работы по укреплению опор закончились лишь сейчас, 23 мая 2023 года. Для проверки сооружения мостовики загрузили девять самосвалов весом 300 тонн, а затем пустили их по переправе.

– После того, как мы загрузили мост, установив там КамАЗы, наши специалисты провели измерения геодезическим оборудованием. В результате испытаний отклонений не выявлено, – рассказал директор филиала «Мостостроительный» Примавтодора Александр Якубенко.

Также он добавил, что реконструкция моста находится на финишной прямой. Специалистам нужно сделать подходы; полное завершение работ и запуск движения по мосту планируются к 1 сентября.

Первоначально на строительство объекта выделили 154 миллиона рублей, однако за это время общая стоимость возросла. Точная сумма пока неизвестна.

По мосту проехали самосвалы с грузом, их общий вес составил 300 тонн. Фото: АО «Примавтодор»

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