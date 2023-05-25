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НовостиВладивосток25 мая 2023 4:11

Защита обвиняемой во взятках депутата Алеко обжалует арест в Приморском краевом суде

Жалоба поступила 25 мая, документы по делу уже передали из Ленинского районного суда
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ

Защита Анны Алеко собирается обжаловать арест действующего депутата Законодательного Собрания Приморья, которую 17 мая заключили под стражу почти на два месяца по делу о взятках. Жалоба поступила в четверг, 25 мая, в Ленинский районный суд, оттуда документы по делу переданы в Приморский краевой суд. Информацию «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили в пресс-службе районного органа правосудия.

Напомним, Анну Николаевну обвиняют в получении восьмизначной взятки во времена ее руководства Приморской краевой филармонией. Предполагается, что в период с 2018 по 2019 год она подписала договоры на получение музыкальных инструментов и поставку оборудования для культурного учреждения. Общая сумма закупки с единственным участником и победителем составила примерно 44,8 миллиона рублей, однако в итоге специалисты, проверявшие госзакупку, не досчитались 3,5 миллиона.

Сотрудники приморского управления Следственного комитета РФ завели уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере – часть 6 статьи 290 УК РФ.

17 мая Ленинский районный суд поддержал ходатайство следователей и отправил Алеко в СИЗО до 15 июля.

В тот же день Анне Николаевне приостановили членство в региональном отделении партии «Единая Россия». Это сделали на период проведения следственных действий. Также отметим, что она до сих пор числится депутатом краевого парламента; такое положение дел сохранится до вынесения решения суда или до подачи заявления о сложении полномочий.

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