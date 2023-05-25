Защита обвиняемой во взятках депутата Алеко обжалует арест в Приморском краевом суде

Защита Анны Алеко собирается обжаловать арест действующего депутата Законодательного Собрания Приморья, которую 17 мая заключили под стражу почти на два месяца по делу о взятках. Жалоба поступила в четверг, 25 мая, в Ленинский районный суд, оттуда документы по делу переданы в Приморский краевой суд. Информацию «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили в пресс-службе районного органа правосудия.

Напомним, Анну Николаевну обвиняют в получении восьмизначной взятки во времена ее руководства Приморской краевой филармонией. Предполагается, что в период с 2018 по 2019 год она подписала договоры на получение музыкальных инструментов и поставку оборудования для культурного учреждения. Общая сумма закупки с единственным участником и победителем составила примерно 44,8 миллиона рублей, однако в итоге специалисты, проверявшие госзакупку, не досчитались 3,5 миллиона.

Сотрудники приморского управления Следственного комитета РФ завели уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере – часть 6 статьи 290 УК РФ.

17 мая Ленинский районный суд поддержал ходатайство следователей и отправил Алеко в СИЗО до 15 июля.

В тот же день Анне Николаевне приостановили членство в региональном отделении партии «Единая Россия». Это сделали на период проведения следственных действий. Также отметим, что она до сих пор числится депутатом краевого парламента; такое положение дел сохранится до вынесения решения суда или до подачи заявления о сложении полномочий.

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