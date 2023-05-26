На острове Русский достроили образовательный комплекс площадью 90 тысяч «квадратов»

Подробности рассказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. Фото: пресс-служба Правительства России.

Во Владивостоке завершилось строительство образовательного комплекса на острове Русский, который начали возводить по поручению президента России Владимира Путина. Площадь готового объекта составила 90 тысяч квадратных метров. Как рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, следующий этап – подготовка учреждений к учебному году. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В образовательный комплекс во Владивостоке вошли девять зданий: филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, общеобразовательную школу с двумя бассейнами, два интерната для учеников, общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), кроме них три жилых дома для педагогов и артистов.

Как поделился Марат Хуснуллин, работы по строительству завершены на всех объектах образовательно комплекса. Последним разрешение на эксплуатацию получил филиал Центральной музыкальной школы. Во всех учреждения смогут учиться 550 человек из разных регионов России.

– Уверен, что культурно-образовательный центр станет местом притяжения талантливой и активной молодежи. Наша задача – чтобы ребята оставались здесь жить и работать. В Приморье для этого созданы все необходимые условия, – отметил губернатор края Олег Кожемяко.

Продолжаются работы по строительству музейно-театрального блока на сопке Орлиное Гнездо, который также входит в культурный кластер, а его площадь достигнет 70 тысяч квадратных метров. Ранее «Комсомолка» писала о том, что появится в комплексе.

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