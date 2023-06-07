Поиски продолжаются. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До сих пор продолжаются поиски пропавших во Владивостоке жены и сына представителя генконсульства КНДР, которые 4 июня уехали на такси, и с тех пор никто ничего не знает об их местоположении. Предполагается, что они могли сбежать в Китай или Южную Корею. Источник «Комсомольской правды – Владивосток», подтвердил, что правоохранительные органы прорабатывают эту версию. Однако появилась новая версия, что могло произойти.

Источник «Mash» сообщил, что следы пропавших жены и сына привели в Красноярск. Предполагается, что на такси они доехали до Хабаровска, а оттуда сели на самолет до Красноярска. При этом они использовали поддельные паспорта гражданства Южной Кореи, куда они и могут направляться.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в ФСБ и МИД, однако в ведомствах заявили, что официальной информации об этом нет.

Напомним, что после пропажи было заведено уголовное дело, расследование которого на свой контроль взял Александр Бастрыкин.

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