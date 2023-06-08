Ствол разорвало: во Владивостоке от сильного ветра на машины рухнули деревья

ЧП в районе Хабаровской, 24. Фото: Автогрант.

Жители Владивостока столкнулись 8 июня со страшным ливнем. Но реки на дорогах оказались не единственной проблемой для жителей города. Досталось и тем, кто, казалось бы, спасся от стихии. Даже в самых относительно сухих местах не повезло владельцам авто. В нескольких районах на машины повалились деревья. Неудивительно, ветер достигал в этот день до 30 метров в секунду, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Столб рухнул на авто на Гамарника, 18В. Фото: dpscontrol_public

Например, на Гамарника 18В дерево разломило напополам, и его ствол рухнул на припаркованный автомобиль. Рядом с машиной разбросало куски древесины. На улице Хабаровская, 24 и вовсе целое зеленое дерево свалилось на чью-то иномарку. Пока неясно какие именно повреждения получил она получила, к счастью растение оказалось не самым большим, но все же с огромным количеством длинных и достаточно острых ветвей. О пострадавших ничего не сообщается, судя по всему, владельцев машин не было рядом.

По словам синоптиков «Примгидромета» на Владивосток за несколько часов обрушилась половина месячной нормы воды. Приморцы сравнивают этот день с апокалипсисом.

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