Аномальное количество осадков выпало во Владивостоке по данным синоптиков

Ливни буквально затопили город. Фото: принтскрин видео.

Синоптики «Примгидромета» рассказали о том, что за несколько часов на Владивосток обрушилась половина месячной нормы осадков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В среднем за июнь в городе выпадает 104 миллиметров осадков. В четверг, 8 июня, в городе за несколько часов выпало 52. Ливни буквально затопили город, машины и общественный транспорт с трудом передвигается по улицам, вода проникает даже в здания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что это все еще не самое худшее, что ждет жителей и гостей города. Как поделилась главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, осадки усилятся в ночь на 9 июня, а утром ожидается их пик.

Редакция также собрала самые шокирующие видео потопа из-за буйства стихии в городе.

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