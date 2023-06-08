Жители Владивостока устроили фотосессию на фоне потопа

Сильный ливень затопил улицы и подземные переходы. Фото: из соцсетей

Стихия застала жителей Владивостока врасплох, но они не растерялись и решили устроить запоминающуюся фотосессию. Приморцы поделились в социальных сетях кадрами на фоне импровизированного «водопада». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сильный ливень затопил подземные переходы в центре города, из-за чего ступеньки превратились в почти настоящие «водопады». Приморцы не смогли пройти мимо такого явления и запечатлели несколько ярких кадров, а процессом фотосессии поделились в соцсетях. В общем, никакая стихия не в силах остановить творческий дух.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что обрушившиеся на Владивосток осадки до сих пор продолжаются, но и это все еще не самое худшее, что ждет жителей и гостей города. Как поделилась главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, осадки усилятся в ночь на 9 июня.

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