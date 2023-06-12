В санатории «Сахарный ключ» дети и вожатые подготовили патриотический концерт в честь дня России

Так дети отпраздновали День России. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В санатории «Сахарный ключ» участники первой смены подготовили вместе с вожатыми патриотический концерт в честь дня России. В полуторачасовую программу ребятам удалось вместить песни, танцы, стихи и продемонстрировать свои таланты, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Первая смена длится 18 дней, в ней участвуют примерно 120 человек. В тематическом концерте был задействован каждый ребенок. Кто-то показал, как может ловко встать на мостик, кто-то большой командой вышел и спел песню. Вожатые тоже прониклись творчеством, наша задача была показать Россию во всех ее проявлениях. Поэтому были как лирические номера, так и такие, где подпевал каждый. Например, известную всем песню «Выйду ночью в поел с конем» пел весь зал, воцарилась атмосфера полноценного единства, неважно кто какого возраста, – поделилась менеджер по отдыху Нина Миронова.

Такой концерт участники первой летней смены устраивают ежегодно. Санаторий принимает ребят из разных уголков России, включая деток из детских домов. Здесь за лето могут отдохнуть порядка тысячи школьников. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что «Сахарный ключ» хотят снести под высотки. Общественность, в том числе и воспитанники санатория, вступились за любимое место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Владивостока поздравил гостей и жителей города с Днем России

Этот праздник объединяет всех тех, кто искренне предан своей Родине (подробнее...)

Колбаса из мяса – миф или нет?

«Комсомолка» проинспектировала мясоперерабатывающий завод (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.