Популярная исполнительница выступила в столице Приморья. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова произвела настоящий фурор во Владивостоке. Что-что, а шоу Оля делать может. И хоть изначально посещение города началось не с самой веселой ноты – девушка даже успела поплакать, вечером выступление на VK Fest прошло по плану. Звездная гостья спела несколько своих хитов целиком, другую же часть исполнила в виде попурри. Но финальный аккорд никого не оставил равнодушным, заставив поспорить о музыкальных предпочтениях. Ведь Бузова перепела легендарный «Владивосток 2000».

Песню группы «Мумий Тролль» в Приморье знает, если не каждый первый, то каждый пятый, особенно поколение постарше. В исполнении Ольги хит зазвучал по-новому. Ремикс кому-то зашел с первых нот, кому-то, наоборот. Но преданные фанаты, конечно же подпевали, поднимая два пальца вверх – знаменитый жест Бузовой. В общем «Олины люди» – всегда с ней, – как говорит сама исполнительница. Отметим честно, многие песни голосили даже мужчины, так что поклонников во Владивостоке хватает.

– Вау, круто, Олечка молодец, – прыгая рядом с журналистами, выкрикивала девушка на концерте.

– Интересно, а Лагутенко разрешение давал? – обсуждали после выступления стоящие позади парни.

Словом, так или иначе, зрителей зацепило.

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