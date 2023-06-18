Полицейские и активисты закрасили граффити с рекламой наркотиков во Владивостоке

Опасные граффити могут быть нарисованы где угодно. Архив «КП». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке на днях прошел рейд по устранению наркограффити, полицейские, общественники и члены народной дружины ходили по городу и с помощью баллончиков с черной краской замазывали рекламу опасных веществ, меняющих сознание человека. Надписи располагались и на стенах домов, и возле школ, и на других различных сооружения города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Большое внимание уделяли граффити возле детских образовательных учреждений. В Первомайском районе, например, закрасили надписи, которые пропагандировали употребление и распространение наркотиков.

В городском управлении МВД РФ отметили, что с начала текущего, 2023 года привлекли к административной ответственности 608 человек, которые совершили преступления, связанные с наркотиками.

– За незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание, максимальный срок которого составляет до 20 лет лишения свободы, – напомнили в ведомстве. – Сообщить о местонахождении наркопритонов и точках сбыта наркотиков можно в УМВД России по городу Владивостоку по телефонам 8 (423) 249 00 04 или 02/102 (круглосуточно).

Кроме того, если существует необходимость получить совет по выявлению, лечению и реабилитации больных наркоманией, то жители приморской столицы могут обратиться в Краевой наркологический диспансер по круглосуточному номеру 8(423) 238 64 64.

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