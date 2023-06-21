Во Владивостоке женщина подожгла чужой автомобиль и попала в больницу

Произошло все во дворе на Борисенко. Фото: принтскрин видео.

Полиция Владивостока завела уголовное дело из-за поджога двух автомобилей. За преступление виновнице грозит лишение свободы, рассказали в пресс-службе УМВД Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все во дворе жилого дома на Борисенко. 38-летняя жительница города, будучи пьяной, облила бензином автомобиль Mitsubishi Legnum, после чего подожгла его. Причина ее поступка – личная неприязнь к владельцу автомобиля. Мгновенно вспыхнувшее пламя перекинулось и на другую машину – Honda Fit, которая стояла рядом.

Автомобиль Mitsubishi Legnum выгорел полностью, у второй машины огонь уничтожил лишь капот, передние фары и бампер. Пострадала и сама поджигательница, с ожогами она попала в больницу.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Теперь женщине грозят либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается, полиция устанавливает сумму ущерба.

Напомним, что утром 21 июня во Владивостоке сгорели четыре автобуса. В мэрии озвучили предварительную причину пожара.

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