Южнокорейский циклон обрушил ливень на Владивосток

Бригады распределены по всем районам города. Фото: Администрация Владивостока

Ливень, о котором рассказывали синоптики, обрушил свою мощь на столицу Приморья. Утром 22 июня в городе выпало около 19 миллиметров осадков, осадки разной интенсивности сохранятся в течение дня. На улицах открыли ливневки, чтобы быстрее спускать воду с дорог, а службы работают в усиленном режиме, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бригады распределены по всем районам города и следят за обстановкой. Они не только занимаются спуском воды с дорог и прочисткой ливневок, но и убирают сходы грунта на трассе Седанка – Патрокл, а также на Карской.

Пешеходам и автомобилистам советуют держаться подальше от крупных конструкций и деревьев, которые в любой момент могут обрушиться из-за сильного ветра. Также водителям рекомендуют не ставить свои машины возле подпорных стен и вдоль косогоров.

Напомним, что по словам главного синоптика края Бориса Кубая, больше всего неприятностей ливень принесет южным районам Приморья, здесь выпадет за 12 и менее часов выпадет от 15 до 50 миллиметров осадков.

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