Появились первые фото и видео с затопленных мощным ливнем дорог Владивостока

Владивосток вновь оказался под натиском стихии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дороги на улицах Владивостока постепенно превращаются в реки. На город вновь обрушился мощный дождь 22 июня. На некоторых улицах открыли ливневки, чтобы быстрее спускать воду. Насколько это поможет столице Приморья – выяснится со временем. А пока жители города то и дело отправляют нам и публикуют в соцсетях, что творится на улице, и куда лучше не соваться даже на машине, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Одна из улиц, которая «поплыла» – Борисенко. Там автомобилям приходится, чуть ли не рассекать волны, чтобы проехать, хотя уровень воды не поднялся до фар машин, как это было 8 июня.

Постепенно во Владивостоке начинает затапливать дорогу на улице Калинина. Несмотря на открытые ливневки, вода сходит не так быстро, как хотелось бы. На улице Постышева аналогичная ситуация. Ливень затопил проезд и у стадиона Строитель. Также стихия затронула следующие адреса: Енисейская, Перекресток Иманская – Авроровская, Выезд на мост у Театра оперы и балета, Стадион «Авангард», Пограничная, улица Космонавтов.

Достается не только водителям, но и пешеходам. Вода пробралась даже в подземные переходы. Теперь там вновь образовались водопады.

В мэрии города предупредили, что помимо спуска воды с дорог и прочистки ливневок, бригады убирают сходы грунта на трассе Седанка – Патрокл и на улице Карская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Связи нет, автобусы, кафе под водой, и это только начало: последние новости об ударе мощного ливня по Владивостоку

Мощный ливень и ветер во Владивостоке привели к рекам на дорогах и авариям 8 июня (подробнее...)

Во Владивостоке для малышей 2020 года рождения выдают путевки в детские сады

Места консультирования для родителей проработают еще два дня (подробнее...)

Колбаса из мяса – миф или нет?

«Комсомолка» проинспектировала мясоперерабатывающий завод (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.