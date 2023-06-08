Более шести машин, включая инкассаторов, утонули в центре Владивостока на Пограничной. Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ

Мощнейший ливень обрушился на Владивосток 8 июня: удара стихии не выдержали не то что «ливневки», а даже КамАЗы, маршрутные автобусы и здания. Количество осадков уже превысило 75 миллиметров – это более половины месячной нормы (104 миллиметра). Публикуем последние новости о ливне и потопе во Владивостоке на утро 9 июня, фото и видео из пострадавших районов, обстановку на дорогах и адреса затопленных улиц.

Владивосток затопило после ливня: фото и видео из города

Штормовое предупреждение, стоит отметить, «активизировалось» раньше объявленного срока. По данным синоптиков, ураганный ветер и дождь должны были накрыть Приморский край 9 июня, но шторм решил иначе. Уже к середине дня 8 июня стало понятно, что осадки нетипичные и даже аномальные – хорошо хоть без града, шутили владивостокцы в социальных сетях.

Сначала о неожиданном «выходном» сообщили курьеры и службы доставки, затем на дорогах резко сократилось число таксистов. Впечатляющие кадры доказывают, что уровень воды за пять часов где-то превысил 1,5 метра. А где-то, рассказывают жители, люди намокли едва ли по щиколотку.

В районе «Зеленого острова» автомобилисты заметили, что фуры с трудом преодолевают затопленную дорогу. От последствий стихии особенно досталось водителям у стадиона «Строитель» – там появилось «кладбище» номеров. Машины, включая КамАЗы, попали в воронку, из-за чего жителям пришлось вылавливать детали с авто. Среди них чаще всего попадались госномера.

«Кладбище номеров». Фото: социальные сети

Досталось жилым районам и ветхим домам. В одной из многоэтажек на Башидзе запечатлели настоящий водопад, и, разумеется, это далеко не единственное пострадавшее здание. Жители Артема сообщали, что попадали в ту же ситуацию: вода с крыши топила подвалы и первые этажи. И студенты Дальневосточного федерального университета пожаловались на то, что общежития не выдержали удара стихии. Что уж говорить, особенно досталось первым этажам и подвальным помещениям. Кафе на цокольном этаже на Пограничной буквально затопило.

Жители Владивостока устроили фотосессию во время мощнейшего ливня

Не обошлось и без юмора: многие встретили непогоду с улыбкой. Сильный ливень затопил подземные переходы в центре города, из-за чего ступеньки превратились в почти настоящие «водопады». Приморцы не смогли пройти мимо такого явления и запечатлели несколько ярких кадров, а «бэкстейджем» поделились в соцсетях.

Что сейчас происходит во Владивостоке, которые затопило после шторма и ливня

К вечеру последние «выжившие», желающие добраться домой общественным транспортом, буквально стояли на поручнях автобуса – транспорт был заполнен водой едва ли не наполовину. К 23 часам 8 июня в УГИБДД региона отчитались, что движение ведется в штатном режиме, хотя ряд улиц затоплен.

Дождь, в свою очередь, не прекратился – количество осадков лишь немного уменьшилось. Во Владивостоке введен режим повышенной готовности до утра 13 июня.

Вероятно, это необходимая мера. Из-за луж (в некоторых районах – озер) произошло несколько ДТП. Например, на проспекте 100-летия Владивостока водитель Toyota Crown не справился с управлением на мокрой дороге, из-за воды съехал в леерное ограждение. А под мостом на развязке Седанка в сторону города водитель автобуса влетел в скопившуюся пробку. Пока оформляли аварию, в один из пострадавших внедорожников въехал самосвал.

Авария на Седанке. Фото: Telegram-канал autogarant_vl

У части Владивостока из-за потопа нет связи

Стоит отметить, на какое-то время ряд районов остался без интернета. В большей части домов соединение удалось восстановить, однако владивостокцы все еще жалуются на сбои мобильной связи и проводного интернета в социальных сетях. У одного из провайдеров затопило серверную. Региональное минГОЧС информирует:

– В связи с аварией на сетях телефонной связи возможны перебои при обращении в Службу 112. Для вызова экстренных служб используете номера 101, 102, 103, 104.

Какие улицы и районы Владивостока затопило

Сотрудники ГИБДД несут усиленную службу, как и дорожники. В работах задействовали бригады по обслуживанию «ливневок», распилу и вывозу упавших деревьев (несколько стволов, напомним, рухнули на авто), уборке намытого с косогора грунта. Минимум 100 сотрудников, среди которых водители и рабочие, участвуют в попытке спасти Владивосток от потопа. В мэрии заявили, что задействовано не менее 40 единиц техники на 23 часа 8 июня. Утром это число может вырасти.

– Затопленными районами оказались Калинина в районе остановки «Радиоприбор», Луговая, Авроровская, стадионы «Строитель» и «Динамо», а также в направлении за город по улице Маковского, – сообщили в УМВД.

Прогноз погоды во Владивостоке на 9 и 10 июня: повторится ли страшный шторм

То, что произошло – совсем не конец буйства стихии. Синоптики предупреждают, что ожидают пик ливневого удара утром 9 июня, а осадки будут продолжаться всю ночь. По словам редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой, утром 9 июня скорость ветра составит 12-14 метров в секунду, столбики термометров с привычных летних значений до 20°C упадут до 14-16°C.

– В связи с обострением фронтальных разделов ночью во Владивостоке сохранится сильный дождь (15-49 миллиметров за 12 часов и менее), временами ожидается очень сильный дождь (50 миллиметров и более за 12 часов и менее), временами гроза с порывистым ветром до 25 метров в секунду, – сообщили в Примгидромете.

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