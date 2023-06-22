На стройке во Владивостоке скончался рабочий, упав в шахту лифта

Расследование дела продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет по Приморью расследует уголовное дело, которое завели после того, как рабочий упал в шахту лифта и скончался. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, произошло все во Владивостоке на улице Тополевая. Во время строительных работ многоквартирного дома мужчина упал в лифтовую шахту и скончался, получив серьезные травмы.

Следственный комитет завел уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Максимальное наказание, которое грозит виновникам, лишение свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы.

В этой истории остаются нераскрытыми некоторые вопросы, например, из-за чего именно мужчина сорвался в шахту лифта. За подробностями корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Следственного комитета, комментарии пока не предоставили.

Напомним, что ранее рабочий погиб в Большом Камне от взрыва на производстве. Прокуратура проводит проверку.

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