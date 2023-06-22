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НовостиВладивосток22 июня 2023 3:49

Еще не конец: синоптики объявили часы самого сильного удара дождя по Владивостоку

В ближайшие четыре часа во Владивостоке может выпасть до 50 мм осадков дождей
Екатерина МАКСИМОВА
Вероятнее всего ливень продлится до шести часов вечера.

Вероятнее всего ливень продлится до шести часов вечера.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, что ждать жителям и гостям приморской столицы от непогоды, которая застала город 22 июня. Несмотря на то, что моментами ливень стихает, это еще не конец. В ближайшие четыре часа ожидается очень сильный ливень, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Вероятнее всего дождь продлится до шести часов вечера, его сменит слабый северный ветер. Но перед этим возможны грозы, а температура поднимется до +27°C. В мэрии подтвердили, что за это время может выпасть до 50 миллиметров осадков.

Отметим, что службы продолжают мониторинг и уже приступили к устранению последствий разгула стихии: убирается грунт, который сходит с косогоров на дороги, прочищаются сети ливневой канализации. Пешеходов и автомобилистов на время непогоды просят держаться на расстоянии от крупных конструкций и деревьев. Автомобилистам также стоит не парковаться под подпорными стенами и вдоль косогоров, с которых возможет сход грунта.

Ранее «Комсомолка» опубликовала список улиц, которые пострадали из-за дождя.

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