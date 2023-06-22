Еще не конец: синоптики объявили часы самого сильного удара дождя по Владивостоку

Вероятнее всего ливень продлится до шести часов вечера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, что ждать жителям и гостям приморской столицы от непогоды, которая застала город 22 июня. Несмотря на то, что моментами ливень стихает, это еще не конец. В ближайшие четыре часа ожидается очень сильный ливень, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Вероятнее всего дождь продлится до шести часов вечера, его сменит слабый северный ветер. Но перед этим возможны грозы, а температура поднимется до +27°C. В мэрии подтвердили, что за это время может выпасть до 50 миллиметров осадков.

Отметим, что службы продолжают мониторинг и уже приступили к устранению последствий разгула стихии: убирается грунт, который сходит с косогоров на дороги, прочищаются сети ливневой канализации. Пешеходов и автомобилистов на время непогоды просят держаться на расстоянии от крупных конструкций и деревьев. Автомобилистам также стоит не парковаться под подпорными стенами и вдоль косогоров, с которых возможет сход грунта.

Ранее «Комсомолка» опубликовала список улиц, которые пострадали из-за дождя.

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